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الأمن الأردني يقتل شخصاً أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية.. والحكومة: استقرار المملكة وأمنها خط أحمر

24 - نوفمبر - 2024

مركبات الشرطة في شارع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، الأردن 24 نوفمبر 2024. رويترز

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عمان: قتلت قوات الأمن الأردنية، فجر الأحد، رجلاً بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، وقد أصيب ثلاثة من أفراد الأمن العام أثناء العملية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وذكرت وكالة “بترا” الرسمية أن مديرية الأمن العام “تعاملت، فجر اليوم، الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان”.

وقالت المديرية إن “شخصاً أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار”، وفق بترا.

وأضافت المديرية: “جرت مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني”.

وتابعت: “أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة”، مشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة قد بوشرت.

وتعليقاً على حادثة إطلاق النار قالت الحكومة الأردنية، في بيان: “اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها واستقرار المملكة وأمنها خط أحمر”.

وقد جرت تظاهرات ضد السفارة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة في منطقة الرابية في شمال غرب العاصمة الأردنية.

(أ ف ب)

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  1. يقول ايمن مصطفى:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 10:35 ص

    امن وسلامة الكيان خط أحمر
    ١٠ سنوات لنائب العدوان دليل على ذلك

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  2. يقول صلاح صلاح:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 2:31 م

    أوليس الأقصى خط أحمر ؟

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  3. يقول الحر:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 2:35 م

    السلام عليكم يا شعب الأردن العظيم .

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  4. يقول ملاحظ:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 5:53 م

    أقتلوا أبطالكم لتفترسكم كلاب أعدائكم. أرهنتم سلطانكم بعيد عدوكم، الم تتعضوا بمصير ملوك الأندلس.

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  5. يقول مروان:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 8:11 م

    كيف يمكن للجيران الاعتراف بدولة محتلة ؟ أتخيل لو أن دولة غير مسلمة تم احتلالها، ماذا يفعل شعب جارتها غير المسلم لنصرة الجار

    رد
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