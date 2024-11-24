الأمن الأردني يقتل شخصاً أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية.. والحكومة: استقرار المملكة وأمنها خط أحمر

مركبات الشرطة في شارع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، الأردن 24 نوفمبر 2024. رويترز

عمان: قتلت قوات الأمن الأردنية، فجر الأحد، رجلاً بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، وقد أصيب ثلاثة من أفراد الأمن العام أثناء العملية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وذكرت وكالة “بترا” الرسمية أن مديرية الأمن العام “تعاملت، فجر اليوم، الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان”.

وقالت المديرية إن “شخصاً أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار”، وفق بترا.

شاب أردني صاحب نخوة لم يتحمل رؤية أطفال ونساء غزة يقتلون بكل وحشية، أطلق النار فجر اليوم تجاه السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان. فاستنفرت الأجهزة الأمنية (الفيديو) ولاحقته وأطلقت النار عليه مما أدى لارتقائه شهيدًا، وإصابة ثلاثة عناصر أمنية حسب ادعاء الأمن العام الأردني. pic.twitter.com/DPbrpGSFRU — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) November 24, 2024

وأضافت المديرية: “جرت مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني”.

وتابعت: “أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة”، مشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة قد بوشرت.

وتعليقاً على حادثة إطلاق النار قالت الحكومة الأردنية، في بيان: “اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها واستقرار المملكة وأمنها خط أحمر”.

وقد جرت تظاهرات ضد السفارة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة في منطقة الرابية في شمال غرب العاصمة الأردنية.

(أ ف ب)