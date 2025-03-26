قوات الأمن العام السوري تدخل إلى مدينة بجنوب دمشق لفض نزاع

صورة من الأرشيف لعناصر من الأمن العام السوري. ا ف ب

دمشق: دخلت قوات الأمن العام السورية إلى مدينة صحنايا، جنوب العاصمة دمشق، فجر اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات بين مجموعات من محافظة دير الزور ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية .

وقال سكان في مدينة صحنايا (15 كم جنوب العاصمة دمشق) إن رتلاً يضم حوالي 30 سيارة أغلبها سيارات بيك آب محملة بعناصر الأمن العام دخلت المدينة إثر اندلاع اشتباكات بين أبناء محافظة دير الزور ومجموعات من طائفة الموحدين الدروز، إثر خلاف تحول إلى إطلاق رصاص.

وأكد سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن إطلاق رصاص كثيفاً شهدته المدينة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وتوقف إطلاق الرصاص بعد دخول قوات الأمن العام التي انتشرت في أغلب أحياء مدينة صحنايا.

ويبلغ عدد سكان تلك المدينة، التي تقسم إلى صحنايا وأشرفية صحنايا، أكثر من 700 ألف شخص، وهي خليط من أبناء طائفة الموحدين الدروز والمسيحيين وأبناء حوران، إضافة لوجود أبناء محافظة دير الزور، ومن باقي المحافظات الأخرى، وهي من المدن التي لم تشهد مواجهات خلال سنوات الصراع السوري رغم وقوعها على أطراف مدينة داريا.

(د ب أ)