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قوات الأمن العراقية تفتح النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد

21 - نوفمبر - 2023

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بغداد:  قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكريا عراقيا قال إن التقييم الأولي يشير إلى أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة مراقبة.

وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة حلقت بعيدا وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها.

وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأمريكية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية.

(رويترز)

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  1. يقول ضياء عبد الرضا طاهر:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 5:23 ص

    الى الأخوه في القوات العراقيه لن يبقى اي سفير اجنبي في العراق ابدا المقاومه صامده ومرفوعة الرأس وعليها واجبات بالاطاحه بالطامعين الذين هم جزء مهم من الصهيونيه العالميه وسوف نستمر في دك هذه المنطقه وغيرها من المناطق وخصوصا في اقليم كردستان العراق الى ان يتحرر عراقنا مع تحياتي

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