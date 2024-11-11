قوات الأمن بأمستردام تحتجز أشخاصا عقب أعمال عنف بعد مباراة كرة قدم

أمستردام: ألقت قوات الأمن في العاصمة الهولندية أمستردام القبض على عدة أشخاص مساء اليوم الإثنين خلال أعمال عنف أخرى اندلعت بعد مباراة كرة قدم بين الفريق الإسرائيلي مكابي تل أبيب ونظيره الهولندي أياكس أمستردام يوم الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن حريقا اندلع في ترام في ساحة بغرب أمستردام نتيجة إلقاء ألعاب نارية على الأرجح.

وأضاف المتحدث أن الحادث لم يتسبب في إصابات، لأن الترام كان خاليا.

وأظهر مقطع بثته قناة (إيه.تي5) التلفزيونية المحلية العديد من الأشخاص في الساحة وهم يلقون الألعاب النارية والألواح الخشبية.

وحثت الشرطة الأشخاص على الابتعاد عن الساحة، وقالت إن قوات الأمن ستظل موجودة لاستعادة السلام.

وتأتي أعمال الشغب بعد اضطرابات على مدى أيام في العاصمة الهولندية.

وهاجم مشجعو مكابي تل أبيب سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا يوم الأربعاء في أمستردام. وتسنى تصوير مشجعي الفريق الإسرائيلي في يوم المباراة وهم يهتفون بشعارات معادية للعرب في مقاطع تحققت رويترز من صحتها.

(وكالات)