قوات الاحتلال اعتقلت 150 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال أسبوع

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 150 مواطنا، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، منذ الأربعاء الماضي”.

وأضاف نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، التي تركزت في محافظات الخليل، وجنين، وبيت لحم، ونابلس التي شهدت يوم أمس اقتحاما استمر لنحو 24 ساعة رافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة”.

وأوضح أن “عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل تحديدا في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا واسعا مستمرا منذ بداية العام الجاري، وإلى جانب هذا استمر الاحتلال في تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن”.

بدورها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن “عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بلغت منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 نحو 440 طفلا”، مشيرة إلى أن “الاحتلال يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، ضمن حملات اعتقال جماعية عقابية”.

( د ب أ )