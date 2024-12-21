قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب متظاهرا في قرية سورية

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار وأصابوا متظاهرا يوم الجمعة في قرية المعرية السورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود مع إسرائيل.

وخلال مظاهرة نظمها عشرات السوريين يوم الجمعة ضد الوجود الإسرائيلي في المعرية، أطلق الجنود النار على رجل قال جيش الاحتلال إنه اقترب من موقعهم، مما أدى إلى إصابته في ساقه.

وأضاف الجيش أن القوات تصرفت “وفقا لإجراءات العمل المعتادة”.

وتابع الجيش “نؤكد أن الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الأحداث التي تجري في سوريا”.

وأكد سكان من المنطقة لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم.

وأشار قادة الاحتلال الإسرائيليون إلى أنهم سيبقون في المنطقة إلى أجل غير مسمى.

(أ ب)