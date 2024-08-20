سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشار البيان  إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف و200 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

(د ب أ)

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