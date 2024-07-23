استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم والخليل

رام الله: استشهد 5 فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء في مخيم طولكرم في غرب الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت مصادر فلسطينية. كما استشهد اثنان آخران في الخليل.

وأفادت وكالة وفا الرسمية بأن “5 مواطنين استشهدوا بينهم سيدة، في قصف مسيرة للاحتلال (الإسرائيلي) لموقع في حارة الحمام بمخيم طولكرم (شمال)”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت في بيان سابق بسقوط “شهيدين في سعير قرب الخليل (جنوب) برصاص الاحتلال (الإسرائيلي)”.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم فيصل سلامة إن “أما وابنتها استشهدتا وثلاثة شبان تم قصفهم بطائرة مسيرة” بعدما دخل الجيش الإسرائيلي المخيم في ساعات الفجر الأولى. والمرأة وابنتها تعملان متطوعتين في الإسعاف داخل المخيم وفق ناشط من المخيم طلب عدم ذكر اسمه وأكد حصيلة الشهداء.

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “إن هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم فتاة في مخيم طولكرم”.

وأشارت إلى أن الشهداء هم “أشرف عيد زاهر نافع، ومحمد إبراهيم محمد عوض، ومحمد بديع محمد رضوان، وبيان محمد جمعة سلامة عيد”.

ونعت حركة حماس في بيان 3 من القادة البارزين في مخيم طولكرم.

وقالت إن “عملية اغتيال جبانة نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي، طالت القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى (محسوبة على حركة فتح) محمد عوض ومحمد بديع”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الاستفسارات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء إنه قدم العلاج لرجل في الثلاثين من العمر أصيب برصاصة في منطقة البطن وثلاث نساء إحداهن أصيبت بالعين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الشهداء سقطوا “في قصف مسيرة للاحتلال لموقع في حارة الحمام في مخيم طولكرم”.

وأفاد سكان من المخيم ومن مدينة طولكرم الملاصقة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية واسعة منذ منتصف الليلة الفائتة، وبأن العملية طالت محلات تجارية للأسمدة الزراعية، قبل أن تتوغل دبابات إسرائيلية عدة في مخيم طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مخيم طولكرم، عقب عملية عسكرية استغرقت حوالي 16 ساعة.

وأوضح الشهود أن “الأهالي خرجوا من بيوتهم لتفقد بعضهم بعد عملية عسكرية خلفت دمارًا كبيرا في البنية التحتية؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه”.

وتتعرض مدينة طولكرم ومخيمها إضافة إلى مخيم نور شمس القريب إلى مداهمات عسكرية منتظمة إذ تتهم إسرائيل مسلحين فلسطينيين بالتواجد في تلك المنطقة.

واستشهد في الضفة الغربية 579 فلسطينيا،على الأقل، برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 16 إسرائيليا في هجمات فلسطينية وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية.

(وكالات)