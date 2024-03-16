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قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية- (فيديو)

16 - مارس - 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء مداهمة في الضفة الغربية

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نابلس (فلسطين): اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث اعتقلت شابين.

وأكد شهود عيان لوكالة “معا” الفلسطينية أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل بالمدينة”.

(د ب ا)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 16, 2024 الساعة 10:33 ص

    الله أكبر على أحرار فلسطين في الضفة الغربية يا عينيا تحية لنابلس وطولكرم وجنين و بلاطة و حوارة و اريحا وعقبة جبر وكل شبر من تراب فلسطين من النهر للبحر و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🚀

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