قوات الاحتلال الإسرائيلية جرفت 100% من شوارع مخيم جنين

جرافات عسكرية إسرائيلية تدمر طريقًا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

رام الله: يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عملياته في مدينة ومخيم جنين بشمال الضفة الغربية لليوم الـ58 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، سمع صباح اليوم الأربعاء إطلاق للرصاص الحي بشكل كثيف من داخل مخيم جنين، إضافة لأصوات انفجارات، من قبل قوات الاحتلال.

وطبقا للوكالة، يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم”.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الـ58 يوما قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين فيما أجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني.

وتقول بلدية جنين إن “الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وطبقا للوكالة، “أحرق جنود الاحتلال ليلة أمس منازل لمواطنين في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، ويستمر الاحتلال في إغلاق الشارع المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين بالسواتر الترابية”.

وأشارت إلى أن “العدوان الاسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ58 خلف 34 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين”.

على الصعيد نفسه، أدان محافظ نابلس غسان دغلس، إجبار جيش الاحتلال عائلات من مخيم العين على النزوح وترك منازلها.

ونقلت وكالة “وفا” عن دغلس قوله إن “العملية العسكرية لجيش الاحتلال ما زالت مستمرة في مخيم العين غربي نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد شاب واحتجاز جثمانه، وإصابة عدد من الشبان واعتقال آخرين، وحملة مداهمة وتفتيش واسعة داخل المخيم”.

وذكر أن “قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على النزوح وترك منازلها من داخل المخيم”، مؤكدا أن “الاقتحام لمخيم العين شل العملية التعليمية خاصة في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، كون المخيم يقع في المدخل الرئيسي الغربي لنابلس”.

(د ب أ)