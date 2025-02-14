سياسة | عربي | سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدخل قرى سورية قرب الجولان

14 - فبراير - 2025

أرشيف

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دمشق: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تقارير أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في قرى إضافية في سوريا بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.
وأفادت تقارير أن جنودا إسرائيليين شوهدوا في بلدة الرفيد الواقعة غرب القنيطرة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه قد تردد أن عشرات الجنود الإسرائيليين دخلوا قبل يومين إلى بلدة كودنة، مضيفا أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية شوهدت أيضا في صيدنا الجولان، حيث أقام الجنود نقطة تفتيش وأجروا عمليات تفتيش دقيقة وفتشوا المنازل.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لن يعلق على أماكن تواجد قواته عندما طلب منه التعليق.
واتهم سياسيون وسكان سوريون محليون الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة ترسيخ وجود طويل الأمد من خلال إنشاء مواقع عسكرية ومناطق لهبوط الطائرات المروحية داخل الأراضي السورية.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 12, 2025 الساعة 2:45 م

    هه وستصل إلى دمشق 😎☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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