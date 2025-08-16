قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت القوات مخيم العين غرب المدينة، فيما شنّت حملة دهم واعتقال في بلدات عوا وبني نعيم في الخليل، وبلدة حبلة جنوب قلقيلية، ومخيم الجلزون شمال رام الله.

جانب من اقتحام قوات الاحتـ ـلال مدينة نابلس بالضفة الغربية

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر جنوب الخليل، ودهمت منازل المواطنين وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، بالإضافة إلى بلدة كفردان غرب جنين، حيث نفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من السكان.

وتأتي هذه الحملات ضمن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال في مختلف المناطق.

جانب من إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية في بيت عوا جنوب غربي الخليل

(وكالات)