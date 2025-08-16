سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة- (فيديوهات)

منذ 40 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت القوات مخيم العين غرب المدينة، فيما شنّت حملة دهم واعتقال في بلدات عوا وبني نعيم في الخليل، وبلدة حبلة جنوب قلقيلية، ومخيم الجلزون شمال رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر جنوب الخليل، ودهمت منازل المواطنين وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، بالإضافة إلى بلدة كفردان غرب جنين، حيث نفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من السكان.

وتأتي هذه الحملات ضمن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال في مختلف المناطق.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إصابة فلسطينيين خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرى بالضفة الغربية
25 - أبريل - 2025
الضفة.. إصابات بالرصاص والاختناق في اقتحامات إسرائيلية- (فيديوهات)
29 - نوفمبر - 2024
الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية
25 - أكتوبر - 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة حزما شمال القدس ويطلق قنابل الغاز
4 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية