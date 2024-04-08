قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصلين بالأقصى- (فيديو)

القدس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الإثنين، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى واعتدت على مصلين بالضرب، واعتقلت اثنين منهم من داخل المصلى.

وافادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المصلى واعتدت على المصلين بالضرب وأجبرتهم على الخروج قبل أن تعتقل اثنين منهم لم تعرف هويتهم.