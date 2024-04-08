قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصلين بالأقصى- (فيديو)

القدس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الإثنين، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى واعتدت على مصلين بالضرب، واعتقلت اثنين منهم من داخل المصلى.
وافادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المصلى واعتدت على المصلين بالضرب وأجبرتهم على الخروج قبل أن تعتقل اثنين منهم لم تعرف هويتهم.
تغطية صحفية: "شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى قبل قليل وتعتدي على المرابطين فيه ومنهم مرابطين من حملة الجوازات الأجنبية". pic.twitter.com/hkLYzgqdkZ
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 7, 2024
ابشروا يا اهل المسرى.
الفرج قريب والنصر قريب أيها المرابطون والمرابطات ببيت المقدس.
ابشروا يا عرب.
هزمت اسراءيل بالأمس في خانيونس شر هزيمة.
هاهي بشاير النصر تلوح في الأفق.
ستنتصر القسام ورب الكعبة
سينتصر السنوار ورب الناس
لن يخذل الله اهل غزة ولن يذهب صبر الأيوبيين في غزة هاشم سدى ولن تذهب تضحياتهم الجسام سدى.
وما النصر إلا صبر ساعة ونحن في الربع الخالي من الساعة.
ابشروا انه اقرب مما تظنون.
اعتداء سافل حاقد غادر جبان من عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🔥🔥🔥