قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل رئيس البرلمان الفلسطيني – (فيديو)

القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، بعد أقل من أسبوع من الإفراج عنه.
ورصد شهود عيان لحظة اعتقال الدكتور الدويك والتنكيل به في منزله بمدينة الخليل.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افرجت عن الدويك، الخميس الماضي، بعد اعتقال استمر لمدة 8 أشهر في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له تكشف تدهور حالته الصحية.
🔴 شاهد .. لحظة اعتقال الاحتلال للدكتور عزيز دويك والتنكيل به بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل. pic.twitter.com/rVk4oklR4t
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2024
(وكالات)
اللهم زلزل الارض تحت أقدام اليهود والصهاينة المعتدين اللهم دمر عرشهم ودمر كبيرهم وصغيرهم فهم قوم لا يلدون الى كافرا فجارا اللهم انتقم منهم انتقام قوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، يارب وانت اعملم منا في الغيب ما لا نعرفه، فاق ظلمهم عنان السماء لقتلهم وابادة شعبنا الفلسطيني من الاطفال والنساء والشيوخ والحي والميت والاخضر واليابس فاق ظلمهم كل ما تتصوره البشرية، فأنت مولانا وناصر المستضعفين ولا مولا لهم ولا ناصر لهم، منا الدعاء والرجاء ومنك يارب العالمين الكرم يارب والقبول والرضوان لطفا بنا يا أكرم الأكرمين.