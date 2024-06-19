قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل رئيس البرلمان الفلسطيني – (فيديو)

القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، بعد أقل من أسبوع من الإفراج عنه.

ورصد شهود عيان لحظة اعتقال الدكتور الدويك والتنكيل به في منزله بمدينة الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افرجت عن الدويك، الخميس الماضي، بعد اعتقال استمر لمدة 8 أشهر في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له تكشف تدهور حالته الصحية.

🔴 شاهد .. لحظة اعتقال الاحتلال للدكتور عزيز دويك والتنكيل به بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل. pic.twitter.com/rVk4oklR4t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2024

(وكالات)