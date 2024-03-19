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قوات الاحتلال تعتقل عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الفلسطيني وأبناءه من قطاع غزة

19 - مارس - 2024

مصعب إبراهيم
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رام الله- “القدس العربي”:

اعتقلت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، ياسر رضوان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأبناءه خلال اقتحامها محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وأفاد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، أن قوات الاحتلال اقتادت رضوان وأبناءه إلى جهة غير معلومة، ولا يعرف مصيرهم لغاية اللحظة.
وأشار إلى أن منزل رضوان وشركته الخاصة، دُمرا جراء قصف الاحتلال في الأيام الأولى من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال الاتحاد إن هذا الاعتقال يأتي في ظل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الرياضة الفلسطينية، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 166 رياضيا، بينهم 99 شهيدا في كرة القدم، 26 منهم أطفال.
ولفت اتحاد الكرة الفلسطيني إلى أن هذه الأعداد ليست نهائية في ظل وجود مفقودين، ونظراً لقلة المصادر لا سيما في قطاع غزة.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال 8 لاعبين كلهم من الضفة الغربية، ودمرت 28 منشأة رياضية، بواقع 22 في قطاع غزة، و6 في الضفة، وفق الاتحاد.

 

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