قوات الاحتلال تعتقل عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الفلسطيني وأبناءه من قطاع غزة

رام الله- “القدس العربي”:

اعتقلت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، ياسر رضوان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأبناءه خلال اقتحامها محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأفاد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، أن قوات الاحتلال اقتادت رضوان وأبناءه إلى جهة غير معلومة، ولا يعرف مصيرهم لغاية اللحظة.

وأشار إلى أن منزل رضوان وشركته الخاصة، دُمرا جراء قصف الاحتلال في الأيام الأولى من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

🚨 قوات الاحتلال تعتقل ياسر رضوان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني وأبناءه خلال عدوانها على قطاع غزة.

واقتادت قوات الاحتلال الأخ رضوان وأبناءه إلى جهة غير معلومة، ولا يعرف مصيرهم لغاية اللحظة.#غزة #Gaza_in_Genocide pic.twitter.com/2kaAzvxglD — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) March 19, 2024

وقال الاتحاد إن هذا الاعتقال يأتي في ظل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الرياضة الفلسطينية، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 166 رياضيا، بينهم 99 شهيدا في كرة القدم، 26 منهم أطفال.

ولفت اتحاد الكرة الفلسطيني إلى أن هذه الأعداد ليست نهائية في ظل وجود مفقودين، ونظراً لقلة المصادر لا سيما في قطاع غزة.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال 8 لاعبين كلهم من الضفة الغربية، ودمرت 28 منشأة رياضية، بواقع 22 في قطاع غزة، و6 في الضفة، وفق الاتحاد.