سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

21 - سبتمبر - 2024

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رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس واليوم السبت 20 فلسطينيا  على الأقل من الضفة، بينهم معتقلون محررون.

وقال نادي الأسير،  في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) إن عمليات الاعتقال  توزعت على محافظات الخليل، وجنين، وقلقيلية، والقدس.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

ووفق نادي الأسير، “اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

(وكالات)

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