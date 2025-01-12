قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 أطفال من بيت أمر شمال الخليل

جنود إسرائيليون في مدينة الخليل في 28 ديسمبر 2024. ا ف ب

الخليل: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا شمال بيت أمر، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت في محتوياتها وحطمت أثاثها، واعتقلت ثلاثة أطفال هم: مصعب خالد قوقاس اخليل (15 عاماً)، وحمد رائد مفلح عادي (16 عاماً)، وقيس محمد محمود الطيط (15 عاماً).

كما فتشت قوات الاحتلال منازل عائلة سلامة مخامرة ببلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل المخيمات والبلدات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل راس الجورة شمالاً، وفرش الهوى غرباً، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.