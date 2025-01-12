سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 أطفال من بيت أمر شمال الخليل

12 - يناير - 2025

جنود إسرائيليون في مدينة الخليل في 28 ديسمبر 2024. ا ف ب

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الخليل: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا شمال بيت أمر، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت في محتوياتها وحطمت أثاثها، واعتقلت ثلاثة أطفال هم: مصعب خالد قوقاس اخليل (15 عاماً)، وحمد رائد مفلح عادي (16 عاماً)، وقيس محمد محمود الطيط (15 عاماً).

كما فتشت قوات الاحتلال منازل عائلة سلامة مخامرة ببلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل المخيمات والبلدات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل راس الجورة شمالاً، وفرش الهوى غرباً، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 12, 2025 الساعة 9:34 ص

    هه حتى الأطفال لم يسلموا من بطش عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول كنعان المقدسي:
    يناير 12, 2025 الساعة 9:45 ص

    خمسة جنود مدججيين بالسلاح لمواجهة وحصار طفل فلسطيني، ياللشجاعة والبطولة لهذه العصابة و قواتهم التي تبرز مدى جبنهم أمام طفل فلسطيني غير مسلح، حتى ولا بالحجارة. سجل ياتاريخ، من هو صاحب الحق بالأرض والوطن ومن هو المغتصب الخائف على سرقته للارض.

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