سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

6 - مارس - 2025

أرشيف

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رام الله: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30  فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية  بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير،  في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) ، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، والقدس.

ووفق الوكالة ، “يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه العسكري على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية”.

(وكالات)

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