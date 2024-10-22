قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم طفلا في نابلس رشقها بالحجارة- (فيديو)

“القدس العربي”: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، طفلا فلسطينيا خلال اقتحام مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، استشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في نابلس.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الذي رشقهم بالحجارة، ما أدى إلى استشهاده.

لحظة استشهاد الطفل عبدالله هواش خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس، مساء اليوم.#فلسطين pic.twitter.com/ZVF3n9S3NL — palgraph (@palestine_graph) October 22, 2024

“وين رحت وتركتنا يا عبد الله” …💔 وداع الطفل الشـ،ـهيد عبد الله هواش (11 عاماً) الذي ارتقى بعد اقتحام قوة خاصة للاحتلال مدينة نابلس مساء اليوم pic.twitter.com/os2tWkYFZX — Malak 𓂆 (@malakash0ur) October 22, 2024

وقال مواطنون إن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس. وأضافوا أنها اعتقلت شابا، ثم دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية لدعم القوة الخاصة.

تغطية صحفية: قوة خاصة إسرائيلية تطلق قنابل دخانية بعد اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. pic.twitter.com/VDPzx9mvqx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2024

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن “وحدات خاصة اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة، وأطلقت القنابل الدخانية”.

وأضافت أن “طفلا أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي”.

مشاهد من اقتحام آليات الاحتلال لمدينة نابلس، بعد تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة. pic.twitter.com/2zAvda9hk4 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 22, 2024

👈شبان يحملون جثمان الشهيد عبدالله هواش، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في نابلس. pic.twitter.com/kWtoO53V5Q — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 22, 2024

(وكالات)