سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم طفلا في نابلس رشقها بالحجارة- (فيديو)

22 - أكتوبر - 2024

فتية فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة

حجم الخط
2

“القدس العربي”: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، طفلا فلسطينيا خلال اقتحام مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، استشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في نابلس.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الذي رشقهم بالحجارة، ما أدى إلى استشهاده.

وقال مواطنون إن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس. وأضافوا أنها اعتقلت شابا، ثم دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية لدعم القوة الخاصة.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن “وحدات خاصة اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة، وأطلقت القنابل الدخانية”.

وأضافت أن “طفلا أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول جوبا فلسطين:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:23 م

    ان كانوا بالانفاق قالوا جرذان ، وان خرجوا يقاتلون قالوا ارهابيين ، وإذا استشهدوا يقولون إلى جهنم ، وان نكلوا بالصهاينة قالوا اللهم أضرب الظالمين بالظالمين . وان تركوا ارضهم فلسطين يقولون باعوا ارضهم ، وإذا بقوا في فلسطين صامتين قالوا هولاء جبانون لا يدافعون عن ارضهم ، أيها الشعب الفلسطيني العظيم سيروا فكل احرار العالم معكم لن تستطيعوا مراضاة هولاء المريضين ، توقعت ان ارى كل شيئ إلا صهاينة بجسم عربي . شكراً طوفان الأقصى راينا كم هم الصهاينة قريبين منا .
    للأسف الضفة الغربية هي ايضاً تباد إلى كل الذين يقولون من وراء حماس هاهي الضفة تحكم من قبل السلطة الصهاينة يرتكبون المجازر ليلاً نهاراً و بحماية امن السلطة للأسف .

    رد
  2. يقول علي عالي:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 12:22 ص

    ماذنب هذا الطفل المسكين؟؟ الله يرحمه و يعوض اهله، في رقبة العملاء

    رد

أخبار ذات صلة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية
9 - يوليو - 2024
استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
22 - يونيو - 2024
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الخليل
26 - مايو - 2024
بن غفير يكرر دعمه للشرطي قاتل الطفل رامي الحلحولي.. والطيبي يرد: “كل كلب بيجي يومه”- (فيديو)
13 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية