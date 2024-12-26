قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أكثر من 30 سيارة لجيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة الشرقية، من حاجزي عورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستعمرين للمقام.

(وكالات)