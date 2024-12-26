قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أكثر من 30 سيارة لجيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة الشرقية، من حاجزي عورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستعمرين للمقام.
(وكالات)
لن يركع أحرار الضفة الغربية يا عينيا وسيذيقون عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ألوانا من العذاب ورب العباد إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥