قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاربعاء، المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية في محيط مخيمي بلاطة وعسكر وقرب كلية هشام حجاوي، ونشرت القناصة على أسطح عددا من المباني، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف،الامر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

واكدت مصادر في الهلال الأحمر، تعامل طواقمها مع اصابة لشاب 35 عاما عقب سقوطه من علو خلال اقتحام مقام يوسف وجرى نقله للمستشفى.

(وكالات)