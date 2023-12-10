قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد قرب جنين

جنين: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت مقر الجمعية الخيرية في بيت أولا شمال الخليل.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة يعبد بجنين وتداهم عدة منازل.#خبرني pic.twitter.com/7jXIkIMTEI — خبرني Khaberni (@khaberni) December 11, 2023

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

ونقلت “وفا” عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة، وداهمت عدة منازل لأسرى محررين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.

وأضافت “وفا” أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة كفردان، غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين عابد بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة يعبد بجنين وتداهم عدة منازل.#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/fsmdil7gcw — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 11, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مقرّ الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل.

واقتحمت قوة كبيره من جيش الاحتلال، البلدة وداهمت مقر الجمعية الخيرية الاسلامية ومدرسة الأقصى التابعة لها، وصادرت أجهزة الحاسوب ومعدات وملفات خاصة بها وعاثت بمحتوياتها خراباً، وأغلقت باب الجمعية الرئيسي باللحام الكهربائي.

(وكالات)