قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين ونابلس والخليل

جنين: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة بهدف إرهاب المواطنين الفلسطينيين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابا ووالده.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت مصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي، عرف من أصحابها: غسان السكران، وإسلام العجاوي، فيما انتشرت قوة أخرى في حي البيادر وعلى مدخل وادي عز الدين حيث داهم جنود الاحتلال منزل المواطن فرج الصانوري، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأكد مواطنون فلسطينيون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة والمخيم.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد العجاوي ووالده، من منزلهما في وادي عز الدين بمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حسبما أفادت (وفا).

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز صرة غربا، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركز في منطقة أبو دعجان، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.