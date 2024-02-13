جيش الاحتلال يقتحم مدنا ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر فلسطينية.

ونفذ الجيش اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها وشن عمليات مداهمة لعدد من المنازل.

وبيّن الشهود أن الجيش شرع بتدمير شوارع وبنية تحتية في المدينة والمخيم، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.

وأوضحوا أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في عدة مواقع فيما سمع أصوات تفجيرات بين الحين والآخر.

كما اقتحمت قوات الجيش بلدات اليامون وكفر دان والسلية الحارثية في محافظة جنين.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل مواطنا على الأقل، فيما أبلغ عن إصابة آخر بجراح.

وبينوا أن قوات الجيش تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمصاب وتقديم الإسعاف له.

تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)