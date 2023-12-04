قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

جنين: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدات وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح العديد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.