قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم وقلقيلية- (فيديو)

طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينتي قلقيلية وطولكرم في الضفة الغربية وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال والدة ووالد المطارد طارق داود من مدينة قلقيلية للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأفادت تقارير محلية بوقوع اشتباكات بين رجال المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في طولكرم.

تعزيزات عسكرية للاحتلال تقتحم منطقة إسكان اكتابا في طولكرم pic.twitter.com/4qVhdEuKPT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 13, 2024