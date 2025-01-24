قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم ومخيم عين السلطان في أريحا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في جنين لليوم الخامس على التوالي

طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس/ الجمعة، مدينة طولكرم ومخيم عين السلطان في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، وسيّرت آلياتها في عدة أحياء فيها، كما داهمت عدة منازل عرف من بينها منزل المواطن محمد موسى سليم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية شرق قلقيلية، حيث أغلقت مدخل قرى حجة والفندق والنبي إلياس، ما أعاق حركة المواطنين.

ومنذ دخول “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

(وكالات)