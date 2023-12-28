قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم وأريحا ونابلس وحلحول

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأُصيب 7 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.

وافادت مصادر محلية بإصابة 7 شبان بالرصاص الحي ونقلوا الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالت عمليات الاقتحام الاسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلات الصرافة والمجوهرات، حيث تم اجبار اصحاب هذه المحلات على فتحها بالقوة وتم تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مخيم عين السلطان ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين بينهما طبيب.

وأفادت مصادر بأن أليات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم عين السلطان بالمدينة، وانتشرت في حاراته وداهمت عددا من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطبيب سالم محمد ابو خربيش (40 عاما)، والمواطن محمود خالد الرموني من منزليهما في عين السلطان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ “وفا”، بأن قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية اقتحمت نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية . ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت محلات صرافة ومنازل

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم، وداهمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة (وفا) باقتحام عدد كبير من الجيبات العسكرية المدينة من محوريها الغربي والجنوبي.

وأضافت ان دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة، وتحديدا الحي الغربي كاملا ومنطقة دوار العليمي، ووسط ميدان جمال عبد الناصر، ومنطقة دوار المسلخ في الحي الشرقي، وعدة محاور في الحي الجنوبي، ونشرت دورياتها الراجلة وقناصتها بين المنازل والأراضي الزراعية في أراضي جامعة خضوري غرب المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وحولت عددا من اسطحها الى اماكن لقناصتها.

واقتحمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة وسط مدينة طولكرم، وبيت المقدس للصرافة في الحي الغربي، بعد خلع ابوابهما، وتعود ملكيتهما للمواطن محمد أمين أحمد عوض، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما، والاستيلاء على بعض محتوياتهما.

(وكالات)