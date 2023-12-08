قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم غالبية مدن الضفة الغربية

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الجمعة، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.

رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مكونة من 20 جيباً، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.

الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من القرى والبلدات وبعض المناطق في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة بلدات يطا والسموع ودورا جنوب الخليل، بالاضافة الى بلدة بيت امر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت تلك القوات عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين، في منطقة الكرنتينا وادي الهرية ومفترق الديك، وقامت بتفتيشها.

نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، من الجهة الشرقية، وتجولت في القرية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوب نابلس، وسيرت عدة آليات عسكرية في شوارع وأزقة القرية.

جنين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دورياتها في شوارعها.

وذكرت مصادر محلية لــ”وفا”، ان قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن احمد راتب محاجنة، وفتشته بشكل دقيق مستخدكة الكلاب البوليسية، وكسرت “القرميد” على سطح المنزل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.

(وكالات)