قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة وتدفع بتعزيزات عسكرية باتجاهه

طوباس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، الخميس، مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة (D9)من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، وسط تعزيزات إضافية على حاجز الحمرا، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسمع اطلاق نار ودوي انفجارات.

كما انتشر جنود المشاة في عدة مناطق من المخيم، وشرعوا بمداهمة عدة منازل.

(وكالات)