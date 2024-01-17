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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة بنابلس وسط اندلاع مواجهات

منذ 45 دقيقة

صورة نشرتها وكالة (وفا) لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس

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نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت العديد من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  أن قوات الاحتلال دفعت بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية (أكثر من 30 آلية) من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه وسط تحليق للطيران والمسيرات الاسرائيلية في سماء المدينة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات واشتباكات وصفت بـ “العنيفة” اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بدأت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن توسع في أحياء عدة، اطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلين في مخيم بلاطة يعودان لعائلتي الصلاج، وأبو زيتون.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم، النار بشكل عشوائي تزامناً مع الاقتحام الواسع لمخيم بلاطة.

(وكالات)

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