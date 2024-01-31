قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، لافتة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

وأشارت المصادر إلى أن خمس آليات عسكرية اقتحمت مخيم عسكر الجديد، وداهم جنود الاحتلال منزل جاسر الشوبكي، ونصبوا القناصة على سطح عمارة الشوبكي في المخيم، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

(وكالات)