سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

منذ 51 دقيقة

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جنين:  اقتحمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين امام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم واحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.

وأضافت (وفا) أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.

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