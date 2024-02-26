قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وطولكرم

نابلس- “القدس العربي”: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام قوات الاحتلال العديد من أحياء المدينة، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الموطنين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الإثنين، مدينة طولكرم، وضواحيها، وأعتقلت زوج وأم أحد المطاردين.

وأفادت (وفا) باقتحام عدة آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، جابت مختلف شوارعها وأحيائها مرورا بدوار العليمي “المحاكم”، وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط طولكرم، وشارع الحدادين.

وأضافت أن دوريات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ضاحيتي شويكة شمال المدينة واكتابا شرقها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف من اصحابها: عائلة الشهيد يوسف علي الخولي في ضاحية اكتابا، والمواطن عبد عودة في حي الاسكان خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، والمواطن مصطفى الصافي، والأسير المحرر علاء شريتح (الطاهر)، ومحل تجاري للأدوات الكهربائية يعود لعائلة الطاهر في شارع الحدادين، وقامت بتفتيشها واخضاع قاطنيها للاستجواب، قبل ان تقوم باعتقال كل من والدة وزوجة علاء شريتح للضغط عليه لتسليم نفسه، وهي المرة الثانية منذ شهر التي يتم اعتقالهما، وشقيقه محمود.

(وكالات)