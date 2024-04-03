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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم جنين

3 - أبريل - 2024

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جنين:  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من شارعي نابلس وحيفا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء/ الخميس، 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل العديد من الشهداء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 3, 2024 الساعة 11:09 م

    تحية لجنين والعرين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و حوارة و اريحا و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل والجليل وكل شبر من تراب فلسطين من النهر للبحر ✌️🇵🇸😏☝️

    رد

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