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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم- (شاهد)

منذ ساعتين

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طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى احيائها وتحديدا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات اطلاق اعيرة نارية في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت جرافاتها بتجريف البنية التحتية في حارة المقاطعة باتجاه حارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت فيه اليات الاحتلال في شارع الوكالة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

(وكالات)

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