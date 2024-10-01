قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم- (شاهد)

طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى احيائها وتحديدا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

📹 متابعة صفا| تعزيزات لقوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تتجه نحو مخيم طولكرم pic.twitter.com/58xW2oekQ9 — وكالة صفا (@SafaPs) September 30, 2024

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات اطلاق اعيرة نارية في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت جرافاتها بتجريف البنية التحتية في حارة المقاطعة باتجاه حارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت فيه اليات الاحتلال في شارع الوكالة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

عااااااااااااااجل

كتائب القسام🥷 – كتيبة طولكرم:

يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بصليات كثيفة من الرصاص إتجاه القوات الصهيونية في محاور التوغل داخل مخيم طولكرم دعواتكم كتب الله اجركم. pic.twitter.com/4QofrBNOVW — ابو عمير القاضي {علم وجهاد}حساب بديل (@iziFrTbP4tZUHFf) October 1, 2024

(وكالات)