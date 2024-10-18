سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس- (فيديوهات)

18 - أكتوبر - 2024

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طوباس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز تياسير العسكري شرق المدينة، ويتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء المحافظة، كما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

(وكالات)

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