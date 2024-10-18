قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس- (فيديوهات)

طوباس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز تياسير العسكري شرق المدينة، ويتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء المحافظة، كما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

#فيديو .. جانب من الاشتباكات العنيفة والمستمرة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس والذي تخللها تفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال. pic.twitter.com/XRw6jYDwge — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 18, 2024

(وكالات)