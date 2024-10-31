سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس- (فيديو)

31 - أكتوبر - 2024

‫طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسة وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيس المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفي تطور لاحق، قصفت مسيرة إسرائيلية موقعا في ساحة المخيم، دون أن يتسنى معرفة وقوع إصابات بسبب الحصار المشدد عليه.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا وأجزاء من المدينة.

