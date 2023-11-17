الضفة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين- (فيديوهات)

جنين: استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر، الجمعة، في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة على مخيم جنين في حين حاصرت قوات الاحتلال مستشفى ابن سيناء في جنين وقامت باحتجاز وإرهاب طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي غب وقت سابق: “شهيدان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بمُسيّرة حارة الحواشين في مخيم جنين”.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

تغطية صحفية: "الاحتلال يقتحم محيط مستشفى ابن سينا بمدينة جنين." pic.twitter.com/nnQB4w67Cn — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 17, 2023

وأصيب العديد من الفلسطينيين في مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة.

وأشارت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا على الأقل بين حارة الدمج وحارة الحواشين بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وتداول فلسطينيون مقاطع فيديو أظهرت أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية تقدر بالعشرات اقتحمت المدينة، ترافقها جرافة.

وقال مواطنون إن “الجيش الإسرائيلي نشر القناصة على أسطح بعض البنايات السكنية”.

#شاهد| قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية ومنها جرافات إلى مدينة جنين pic.twitter.com/cBdxSBfdsa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

جيش الاحتلال الصهيوني يقتحم مدينة جنين الأن ويدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة .. إنفجارات عنيفة واشتباكات لا تتوقف .. pic.twitter.com/YXiEJU7Hn1 — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) November 16, 2023

وفي وقت سابق الخميس، أصيب 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات شهدتها بلدتا بيتا جنوبي نابلس، وجيوس شرق مدينة قليلية، شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه بين المصابين “طفل (17 عاما) أصيب برصاص حي في اليد، وشاب (18 عاما) أصيب برصاص حي في الفخذ، وطفل (13 عاما) أصيب بشظايا رصاص في اليد، جرى نقلهم إلى المستشفى”.

وفي بلدة جيوس، قال الهلال الأحمر إن طواقمه “نقلت إصابة بالرصاص الحي بالركبة قرب جدار الفصل العنصري في جيوس قضاء قلقيلية، تم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب ونقله للمستشفى”.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

(وكالات)