5 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة “فتح” في مخيم بلاطة.. وشهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال لطوباس- (فيديوهات)

نابلس- طولكرم: استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخران، ليلة الجمعة/ السبت، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمقر حركة “فتح” بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر “فتح” في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

عاجل طائرة مسيرة للاحتلال نفذت عملية اغتيال لمجموعة من المقاومين في مخيم بلاطة بنابلس pic.twitter.com/cYkWnOzuRm — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 17, 2023

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

دمار كبير في مخيم بلاطة بعد عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال فيه. pic.twitter.com/kwCLu27FgV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 18, 2023

واستشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

عاجل ‼️ مشاهد من الاقتحام المستمر لمدينة طوباس. pic.twitter.com/Y6wi8y92Jf — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 18, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الجمعة/ السبت، مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

طوباس

خنزیروں کے جتھوں پر حملے pic.twitter.com/iA2W9xZvSn — عبداللہ واحدی (@Abdullahwahide) November 18, 2023

(وكالات)