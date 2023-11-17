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5 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة “فتح” في مخيم بلاطة.. وشهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال لطوباس- (فيديوهات)

17 - نوفمبر - 2023

صورة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لمكان القصف في مخيم بلاطة

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نابلس- طولكرم: استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخران، ليلة الجمعة/ السبت، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمقر حركة “فتح” بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر “فتح” في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

واستشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

 واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الجمعة/ السبت، مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

(وكالات)

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  1. يقول رضا تونس:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 8:36 ص

    هذه هدايا الكيان الصهيون جراء التنسيق الامني

    رد

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