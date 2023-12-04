سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة

4 - ديسمبر - 2023

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جنين: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، مدينة جنين وأطراف مخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضاً،  في محيط مستشفى جنين وحي الزهراء ودوار الداخلية وأطراف المخيم.

وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ “العنيفة” في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.

(وكالات)

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