قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، وداهمت منزلا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي “بطن الهوى” بالمدينة، وحاصرت احدى البنايات، وفرضت حصارا على الحي.

ولفتت إلى أن الاحتلال حاصر بناية سكنية في حي بطن الهوى، قبل أن يقتحمها ويدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، ويحقق مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واعتدت قوات الاحتلال، بحسب شهود عيان، على مواطنين في “بطن الهوى”، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع القاطنين في الشقق السكنية في المبنى المحاصر، والمباني المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة “عيون الحرامية” شمال رام الله.

(وكالات)