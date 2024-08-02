قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس والبيرة

القدس (فلسطين المحتلة): أصيب، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة بعدة آليات، وتمركزت في حيي سطح مرحبا وأم الشرايط، ونشرت فرق راجلة وتجولت في عدة مناطق في الحيين.

واكدت مصادر إصابة ثلاثة مواطنين أحدهم برصاصة في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرائط بالبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وبلدة عقربا جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال المعززة بعدة آليات اقتحمت نابلس من جهة دير شرف غرب المدينة، وتجولت الآليات بعدة مناطق وأحياء، دون أن يبلغ عن إعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت عقربا، وتجولت في شوارع البلدة.

(وكالات)