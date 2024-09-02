قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس ورام الله والبيرة- (فيديوهات)

نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/الإثنين، العديد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال اقتحم شارع فطاير في مدينة نابلس.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قرية أودلا جنوب نابلس، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان الاحتلال اقتحم في وقت سابق من مساء أمس الأحد المنطقة الشرقية من نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ايضاً، مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم حي الطيرة برام الله وحي البالوع في البيرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دير جرير، شرق رام الله.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة تلفيت جنوب مدينة نابلس pic.twitter.com/ZeyzR6zm5o — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات دارت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقا وسلواد، شرق رام الله.

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قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين. pic.twitter.com/cPr4LgNk9e — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2024

(وكالات)