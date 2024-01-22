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قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول 3 من أصل 4 بعثات إغاثية إلى شمال غزة

منذ 23 دقيقة

أرشيف

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جنيف: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة.
وعبر حسابها على منصة “إكس” أشار “أوتشا” إلى أنّ سلطات الاحتلال منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من العام 2024 رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.
وأضاف: “منعت القوات الإسرائيلية وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة”.
وفي وقت سابق ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني الجاري).
وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة، في الوصول إلى وجهاتها شمال وادي غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ”دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
(وكالات)

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