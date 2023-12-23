قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية

القدس: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اقتحام العديد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية.

أريحا

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة والمخيمين، وجاب شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكدت أن قوات الاحتلال داهمت منازل في مخيم عقبة جبر دون ان يبلغ عن اعتقالات.

الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجاب شوارعها، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.

جنين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين.

وأكد شهود عيان أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخبم جنبن، في وقت تدفع فيه قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة والمخيم واعتقلت الشاب مجدي عويس، عقب تفتيش منزله والعبث في محتوياته بالمخيم.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في سماء مخيم جنين.

مخيم الدهيشة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.