سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تجرد شابا من ملابسه وتعتقله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز عسكري- (فيديو)

منذ ساعتين

لقطة شاشة- (تويتر)

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة اعتقال شاب عند حاجز عسكري بعد تجريده من ملابسه.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال نكلوا بالشاب وجردوه من ملابسه قبل اعتقاله، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 22, 2023 الساعة 6:21 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في فلسطين المحتلة من قبل زمرة الإجرام الصهيوني العنصري البغيض بحق الفلسطينيين، وصلت لحد نزع ملابس الناس من كلاب بني صهيون ☹️☝️🔥🕸️🔥

    رد

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