قوات الاحتلال تجرد شابا من ملابسه وتعتقله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز عسكري- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة اعتقال شاب عند حاجز عسكري بعد تجريده من ملابسه.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال نكلوا بالشاب وجردوه من ملابسه قبل اعتقاله، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تنكّل بشاب وتجرده من ملابسه وتعتقله؛ بزعم محاولته تنفيذ عــمــلـــية طعن على حاجز الجلمة. pic.twitter.com/uWbM2LAjAR
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 22, 2023
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في فلسطين المحتلة من قبل زمرة الإجرام الصهيوني العنصري البغيض بحق الفلسطينيين، وصلت لحد نزع ملابس الناس من كلاب بني صهيون ☹️☝️🔥🕸️🔥