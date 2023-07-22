قوات الاحتلال تجرد شابا من ملابسه وتعتقله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز عسكري- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة اعتقال شاب عند حاجز عسكري بعد تجريده من ملابسه.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال نكلوا بالشاب وجردوه من ملابسه قبل اعتقاله، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية.