قوات الاحتلال تحول مناطق كاملة في غزة لـ”مدن أشباح” وتواصل ارتكاب المجازر والمنظومة الصحية تتهاوى

غزة – “القدس العربي”:

وسعت قوات الاحتلال من استخدامها لسياسة التدمير الشامل للأحياء السكنية، ودمرت منطقة الزهراء الواقعة جنوب مدنية غزة، وأجبرت سكان أبراجها على مغادرتها بعد ليلة رعب شهدت مئات الغارات الجوية طالت العديد من مناطق القطاع، وأوقعت عشرات الشهداء الجدد، في الوقت الذي تزداد فيه المأساة الإنسانية للنازحين قسرا عن مناطق سكنهم، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المنظومة الصحية التي تتهاوى وتعمل بأقل الإمكانيات.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات متواصلة، ظلت الطائرات الحربية الإسرائيلية تلقي بصواريخها الفتاكة على أبراج الزهراء، ودمرت غالبيتها، بعد أن أجبرت سكان تلك المنطقة، وعددهم يفوق الـ 10 آلاف مواطن، على الخروج والوقوف في شارع قريب، طوال ساعات ليل الخميس وفجر الجمعة، في مشهد رعب كبير عايشه السكان، بسبب وقوع القصف على بعد عشرات الأمتار منهم.

وألقت الطائرات الحربية صواريخ على البنايات والأبراج السكنية، وسوتها بالأرض، فيما تحول الحي الجديد الذي شيدت أبراجه قبل سنوات قليلة إلى كومة من الركام.

ومع بزوغ شمس الجمعة، تبين حجم الدمار الكبير الذي خلفه القصف الجوي العنيف الذي استهدف منطقة الزهراء بأكثر من 50 غارة جوية، حيث أدت الغارات إلى تدمير عشرات الأبراج والعمارات السكنية، ما دفع سكانها إلى النزوح قسرا إلى مناطق أخرى وسط القطاع، بعد أن تحولت المنطقة إلى أشبه بـ “مدينة أشباح”.

وفي هذا الوقت تعاني “مراكز الإيواء” في كافة مناطق القطاع خاصة في مناطق الوسط والجنوب من اكتظاظ كبير وغير مسبوق، مع وصول نازحين جدد إليها.

ويجري في الكثير من “مراكز الإيواء”، وضع أكثر من 50 شخصا للمبيت في غرفة واحدة، وهي عبارة عن فصول دراسية، حيث خصصت غرف المبيت للنساء والأطفال، فيما اضطر الرجال للمبيت في العراء.

كما جرى إقامة مناطق لإيواء النازحين في الساحات العامة، بنصب العديد من الخيام للأسر القادمة من مناطق الحدود ومناطق غزة والشمال.

هذا وحتى يوم الجمعة لم تمر أي قوافل مساعدة إلى قطاع غزة، رغم الحديث عن الاتفاق على إدخالها، وسط معلوماj تشير إلى أنه جرى تأخير دخول المساعدات الإنسانية لـ 24 ساعة.

وفي السياق قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب القطاع، إن الوضع في كارثي في كل المشافي، وإن غرف العمليات ممتلئة، وإنه يجري اعتماد نظام المفاضلة حاليا، في التعامل مع الإصابات، لافتا إلى أن معدات المشافي أصبحت خارج الخدمة.

وذكرت وزارة الصحة أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من ارتفاع نسبة اشغال الاسرة الى 150 %، حيث بات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام، وأكدت أنه لا يوجد أي مخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في المستشفيات.