سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تداهم قرية في بيت لحم وتستولي على مركبة ومبلغ مالي

منذ 22 دقيقة

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“القدس العربي”: استولت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، على مركبة ومبلغ من المال لمواطن من بيت لحم، وداهمت منازل في قرية حوسان غربا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة وفا الرسمية إن قوات الاحتلال استولت على مركبة ومبلغ 1000 دينار أردني للمواطن إبراهيم عوض مسالمة أثناء مروره على حاجز “الكونتينر” شمال شرق بيت لحم، بعد أن احتجزته لفترة ومن ثم أطلقت سراحه.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان بعد منتصف الليلة الماضية، وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها، ونشرت فيها عشرات الجنود الذين شنوا حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين، وعبثوا بمحتوياتها، وأخضعوا سكانها لتحقيق قاسٍ تخلله الاعتداء بالضرب عليهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت أمس الأول عددا من المنازل في حوسان وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على سكانها.

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