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قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة بقصف بناية مأهولة بالسكان في شمال غزة- (فيديو)

منذ ساعتين

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غزة: استشهد 12 فلسطينيا، الأربعاء، وأصيب وفقد آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة “العروقي” في منطقة أبو اسكندر، بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إنّ غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت المنزل المكون من 6 طوابق ودمرته، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية قبل أن ترتفع إلى 12.

وأضاف الشهود أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، فيما تتواصل أعمال البحث لانتشال الضحايا.

واليوم الأربعاء، استُشهد 21 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونازحون وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدارس إيواء ومنازل مدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

(الأناضول)

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