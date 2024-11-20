قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة بقصف بناية مأهولة بالسكان في شمال غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 12 فلسطينيا، الأربعاء، وأصيب وفقد آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة “العروقي” في منطقة أبو اسكندر، بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

مجزرة مروعة: عشرات الشهداء تحولت أجسادهم إلى أشلاء وأجساد محترقة، غالبيتهم من النساء والأطفال، يصعب التعرف عليهم، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/oLbb2XJqrk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 20, 2024

وقال شهود عيان إنّ غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت المنزل المكون من 6 طوابق ودمرته، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية قبل أن ترتفع إلى 12.

وأضاف الشهود أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، فيما تتواصل أعمال البحث لانتشال الضحايا.

ياالله من قلب المجزرة.. جثمان فلسطيني عالق تحت الركام، جرّاء قصف الاحتلال منزل عائلة “العروقي” في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة pic.twitter.com/Kc5uDDA6Kb — Osama Dmour (@OsamaDmour5) November 20, 2024

قصف بناية من خمسة طوابق

منزل عائلة العروقي في محيط منطقة ابو اسكندر شرق دوار الصاروخ وهناك عدد من الشهد.اء والجرحى

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انتشال العديد من الشهداء والمصابين من المنزل والمنازل المحيطة في المكان وطواقم الدفاع المدني تحاول البحث عن مفقودين تحت الانقاض pic.twitter.com/FkNpPerd1W — Atef Moqayad (@atefmoq) November 20, 2024

واليوم الأربعاء، استُشهد 21 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونازحون وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدارس إيواء ومنازل مدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

(الأناضول)